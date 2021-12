OMS espera ter respostas sobre variante Ómicron dentro de dias

A Organização Mundial de Saúde espera ter mais detalhes sobre o nível de transmissibilidade da nova variante da Covid-19 dentro de dias.

Na semana passada, a OMS revelou que poderia levar "semanas" a ter acesso a dados sobre a estirpe Ómicron. A Organização ainda vai estudar se a transmissão é mais elevada e se as vacinas atualmente utilizadas serão suficientes para combater a nova variante.

De acordo com Maria van kerkhove, da OMS, a variante detetada na Áftica do Sul poderá ser mais transmissível do que a variante Delta.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou já às pessoas a partir dos 60 anos ou com comorbilidades o adiamento de viagens, advertindo que a proibição de viagens internacionais não impede a propagação da nova variante do coronavírus.