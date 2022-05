OMS investiga mais 70 casos de hepatite aguda em crianças. Total já chega aos 348

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está a investigar mais 70 casos suspeitos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças, totalizando agora 348, avançou a Reuters esta terça-feira.De acordo com a Lusa, a investigação está a incidir sobre "todas as possibilidades" de causas infeciosas e não infeciosas, assegurou a especialista da OMS, que reafirmou ainda não existir qualquer ligação entre os casos registados e a vacina contra a covid-19, uma vez que a larga maioria das crianças diagnosticadas com hepatite aguda não tinha sido vacinada contra o coronavírus SARS-CoV-2.Perante uma doença de causa ainda desconhecida, e que se encontra em investigação, a DGS recomenda o reforço de medidas gerais de proteção individual, como a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, o arejamento e ventilação dos espaços interiores ou a limpeza e desinfeção frequente de equipamentos e superfícies.Em Portugal, há já um total de seis casos suspeitos de hepatite aguda infantil.