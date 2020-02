OMS passa nível de alerta para "muito elevado" devido ao coronavírus

A Organização Mundial de Saúde passou o nível de alerta para "muito elevado" do novo coronavírus.O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus."Aumentámos agora a nossa avaliação do risco de propagação do Covid-19 e do risco de impacto para um nível global muito elevado", afirmou Tedros em conferência de imprensa em Genebra, na Suíça.A China registou 329 novos casos em 24 horas. Vírus infetou mais de 79.000 pessoas no país asiático e mais de 5.000 no resto do mundo.