OMS pede 115 milhões de euros para evitar desastre de saúde pública no Paquistão

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) pediu esta terça-feira aos doadores cerca de 115 milhões de euros para evitar "um desastre de saúde pública" no Paquistão, onde as fortes chuvas das monções deixaram um terço do território submerso.

"Em agosto, a OMS canalizou 10 milhões de dólares (valor semelhante em euros) do nosso Fundo de Contingência para Emergências para apoiar e aumentar a resposta do setor de saúde" do Paquistão, mas "precisamos de 115 milhões", anunciou esta terça-feira Tedros Adhanom Ghebreyesus, num discurso feito no 'briefing' do Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) sobre a resposta de emergência às inundações no Paquistão.

"Pedimos aos nossos doadores e parceiros que apoiem este esforço", apelou o responsável da OMS, sublinhando que o país está "à beira de um desastre de saúde pública".