OMS pede aos países para não administrarem terceiras doses das vacinas contra a Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) pediu esta quinta-feira aos países membros que sejam "extremamente cautelosos" e "não se sintam tentados" a começar a administar terceiras doses de reforço de vacinas anti-covid.

Na opinião dos peritos da organização, a medida não ajudaria a equilibrar a repartição global de vacinas.

Os dados científicos "não justificam de momento" essa dose de reforço, que, além do mais, "aumenta a desigualdade" quando muitos países em desenvolvimento não puderam imunizar as populações mais vulneráveis, advertiu o médico Didier Houssin, presidente do Comité de Emergência da OMS para a covid-19.