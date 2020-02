OMS pede que se aprenda com factos e ciência e não com medo ou rumores sobre o coronavírus

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) frisou esta quinta-feira que o mundo precisa de aprender com os factos e com a ciência e não através do medo ou dos rumores para lidar com o surto do novo coronavírus detetado na China.

Numa conferência de imprensa que está a decorrer em Genebra e a ser transmitida online para todo o mundo, Tedros Adhanom Ghebreyesus deixou o alerta à comunidade internacional de que é necessário que seja a ciência a guiar as decisões e passos a dar quanto à nova epidemia.

"Aprendemos já muito sobre o vírus, o seu genoma, que se transmite de pessoa a pessoa e que terá maior risco para pessoas mais velhas e em condições de saúde mais frágeis. Mas há muito que não sabemos. Não sabemos a origem exata do surto e não conhecemos bem a sua transmissibilidade ou severidade", disse o diretor-geral da OMS, que revelou que tem mantido contacto com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.