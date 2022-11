OMS, Qatar e FIFA lançam aplicação para aumentar atividade física das crianças

A Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde Pública do Qatar e a Federação Internacional de Futebol (FIFA) lançaram este sábado uma nova aplicação digital destinada a aumentar a atividade física de milhões de jovens.

Disponibilizada na véspera do início do Campeonato Mundial de futebol, que arranca no domingo no Qatar, a GenMove Season1 é uma aplicação gratuita que, através da tecnologia de rastreio de movimentos e da inteligência artificial, oferece às crianças e jovens entre os 8 e os 15 anos "uma experiência vigorosa de videojogos", adiantou a OMS em comunicado.

"Os jogos exigem uma gama de diferentes movimentos que desenvolvem várias habilidades físicas e são adequados para crianças com todos os níveis de aptidão", explicou ainda a organização, que recomenda que as crianças e adolescentes pratiquem uma média de 60 minutos de atividade física aeróbia de intensidade moderada por dia.