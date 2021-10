OMS recomenda pela primeira vez uma vacina contra a malária

Segundo a Sky News, os órgãos consultivos da organização concluíram que a vacina Mosquirix, desenvolvida

As conclusões surgiram após um projeto piloto no Gana, no Quénia e no Malawi. Mais de 800 mil crianças dos três países receberam, pelo menos, uma dose da vacina desde 2019. Os investigadores descobriram que a nova vacina previne 30% dos casos graves de malária, revelaram os testes feitos em laboratório.

This recommendation is based on results from an ongoing pilot programme in , & that has reached 800K+ children since 2019"-@DrTedros pic.twitter.com/WNNJvkBsTP