OMS recomenda que homens homossexuais reduzam parceiros sexuais para controlar o vírus Monkeypox

Tedros Adhanom Ghebreyesus, o diretor-geral da OMS, disse esta quarta-feira durante uma conferência de imprensa realizada em Genebra, na Suíça, que "este é um surto que pode ser interrompido se países, comunidades e indivíduos se educarem, levarem o risco a sério e tomarem as medidas necessárias para interromper a transmissão e proteger grupos vulneráveis. A melhor maneira de fazer isso é reduzir o risco de exposição".

Para homens que fazem sexo com homens, [diminuir o risco de exposição] inclui, por enquanto, reduzir o número de parceiros sexuais, reconsiderar o sexo com novos parceiros e trocar detalhes de contacto com novos parceiros para permitir o acompanhamento, se necessário", disse o diretor-geral da OMS.Ainda assim, o risco não está presente apenas nos homens homossexuais. "Embora representem 98% dos casos, qualquer pessoa exposta pode contrair varicela. É por isso que recomendamos que os países tomem medidas para reduzir o risco de transmissão a outros grupos vulneráveis, incluindo crianças, mulheres grávidas e pessoas imunocomprometidas. Além da transmissão por contato sexual, a varíola dos macacos pode se espalhar nas residências por meio de contato próximo de pessoa a pessoa, como abraços e beijos, e em toalhas ou roupas de cama contaminadas", disse o diretor-geral.