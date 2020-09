OMS recomenda uso de corticosteroides no tratamento de casos graves e críticos de coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou esta quarta-feira a utilização de corticosteroides sistémicos no tratamento da covid-19, mas apenas para casos graves e críticos.

O novo guia para médicos sobre o uso de corticosteroides em doentes com covid-19, que foi publicado esta quarta-feira, sublinha que estes fármacos não devem ser utilizados para tratar pacientes que não estejam em estado grave.

Segundo o documento, a utilização nos pacientes graves e críticos é recomendada independentemente de os doentes estarem hospitalizados.

Por outro lado, a decisão de não recomendar o uso de corticosteroides em doentes que não estejam em estado grave é justificada pela existência de evidência científica, ainda que com baixos níveis de certeza, que aponta para um potencial aumento da mortalidade entre estes doentes.

Os corticosteroides estão incluídos na lista de medicamentos essenciais da OMS, disponíveis em todo o mundo a um baixo custo.

O guia foi desenvolvido em colaboração com a fundação não-governamental MAGIC, que prestou apoio metodológico no desenvolvimento e divulgação do guia para o tratamento farmacológico da covid-19.

O documento começou a ser preparado no final de junho, quando foi publicado um relatório preliminar do ensaio RECOVERY sobre o impacto dos corticosteroides.

Além destes resultados, a OMS desenvolveu, em conjunto com os investigadores, uma meta-análise de outros sete ensaios sobre o medicamento para conduzir uma meta, com objetivo de fornecer evidências adicionais.

