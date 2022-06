OMS reforça ajuda ao Afeganistão com mais 10 toneladas de material e medicamentos após sismo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) intensificou a resposta à crise sanitária no Afeganistão, após o sismo que ocorreu esta semana no país, deixando mais de mil mortos, com o envio de quase 10 toneladas de medicamentos e material médico.

Em comunicado, o escritório desta agência das Nações Unidas para o Mediterrâneo Oriental, com sede no Cairo, Egito, indicou que o reforço é suficiente para realizar 5 400 cirurgias e tratamentos médicos para 36 mil pessoas durante os próximos três meses.

Além disso, espera-se que uma remessa adicional de material de saúde do centro de logística da OMS no Dubai chegue ao país nos próximos dias.