Onda de calor em Pequim leva a temperaturas recorde de 40ºC

Pequim e algumas regiões do norte da China estão a registar temperaturas recorde, acima dos 40 graus Celsius, tendo já levado as autoridades a apelar à população para que reduza o tempo ao ar livre.

Pelo terceiro dia consecutivo, o observatório de Nanjiao, no sul de Pequim, voltou este sábado a registar temperaturas acima dos 40 graus Celsius (104 graus Fahrenheit), segundo a Administração Meteorológica da China citada pela agência de noticias Associated Press (AP).

A situação repetiu-se também na província vizinha de Hebei e na cidade portuária de Tianjin, onde as temperaturas também subiram acima dos 40º C nos últimos dias, levando as autoridades a emitir alertas "vermelhos" para condições climatéricas extremas.