Onda de calor já fez vários mortos na Europa

Espanha e França são os países mais afetados pela onda de calor que assola a Europa e que fez esta semana pelo menos quatro mortos.Um jovem de 17 anos morreu esta sexta-feira num hospital de Córdova e um homem de 93 anos morreu em plena rua na quinta-feira, em Valladolid.Um francês de 33 anos faleceu também depois de estar a trabalhar sob temperaturas acima dos 35º C. No Reino Unido, uma criança de 12 anos morreu afogada quando se refrescava num rio.A vaga de calor é responsável pela temperatura mais elevada de sempre em França, onde os termómetros subiram aos 45,1º C.O recorde anterior, de 44,1º C, tinha sido registado na vaga de calor de 2003, que fez milhares de vítimas. Quatro regiões do Sul da França estão em alerta vermelho, mantendo-se o resto do país em alerta laranja.Em Espanha, onde o calor provocou os piores incêndios dos últimos 20 anos em Tarragona, Catalunha, sete províncias estão também em alerta máximo.Autoridades e peritos médicos emitiram um alerta generalizado às populações, desaconselhando a exposição desnecessária ao calor.