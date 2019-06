Onda de calor 'cozinha' centenas de mexilhões ainda nas rochas

Uma onda de calor provocou a morte de centenas de mexilhões, durante o mês de junho, em Bodega Head, Califórnia, nos EUA.A responsável por uma investigação da reserva marinha de Bodega Bay, Jackie Sones, avançou que nunca tinha presenciado um fenómeno semelhante naquela zona, afirmando que o calor tinha provocado a morte dos mexilhões, que as conchas estavam abertas e os bivalves cozinhados no interior, segundo avança o jornal The Guardian.A investigadora avançou também que está preocupada com a influência que este fenómeno possa ter na restante parte do ecossistema de moluscos.