Onda solidária reúne dois milhões para medicamento milagre da bebé belga 'Matilde'

A bebé Pia Boehnke, de nove meses, que sofre de atrofia muscular espinhal, conseguiu angariar, em poucos dias, cerca de dois milhões de euros para a compra do medicamento milagre - o Zolgensma.A menina belga sofre, tal como a bebé Matilde, de Atrofia Muscular Espinhal tipo 1, uma doença rara e greve que pode ser fatal.O medicamento inovador, produzido pela farmacêutica Novartis, apenas está disponível nos Estados Unidos, mas prevê-se que chegue à Europa ainda este ano. O fármaco não curará totalmente a bebé, mas vai reforçar os movimentos musculares da menina.O grande problema que as famílias destas bebés especiais enfrentam é o elevado custo do medicamento, já considerado como o mais caro do mundo.Assim como a família da bebé Matilde, os pais de Pia Boehnke lançaram um apelo para a recolha dos fundos - através de mensagens onde os dadores oferecem dois euros por cada sms enviada. Em dias, foram enviadas 972 mil mensagens.A bebé Pia Boehnke prepara-se para viajar para os Estados Unidos e receber o medicamento. No entanto, para já prevê-se um período de espera de cerca de quarenta dias até que a família receba o dinheiro na conta, revelou a família da menina em declarações ao jornal Het Laatste Nieuws."Se for nos Estados Unidos, provavelmente, iremos para um hospital especializado em Chicago. Mas, como o remédio já está a ser reembolsado em Portugal e em França, pode até acontecer lá", afirmou.