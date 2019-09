Ondas de calor de junho e julho mataram 1435 pessoas em França

Pelo menos 1435 pessoas morreram em França devido às duas ondas de calor de junho e julho, que atingiram temperaturas nunca antes registadas no país.Os números negros foram divulgados pela ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn, que explicou que metade das mortes foram de pessoas com mais de 75 anos de idade.Ainda assim, o número é dez vezes inferior ao que foi registado no ano 2003, quando uma onda de calor fatal atingiu a Europa. Buzyn acredita que foram as medidas preventivas e os constantes avisos das autoridades que permitiram que o cenário não se voltasse a repetir.Este verão, França chegou a registar uma temperatura de 46 graus, um valor ao qual os termómetros franceses nunca tinham chegado. O recorde foi alcançado no mês de junho, mas foi no mês seguinte que se registaram mais mortes, 868 no total. Dez das vítimas morreram no trabalho.