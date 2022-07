Ondas gigantes no Havai atingem casas, inundam ruas e destroem casamento

WEDDING CRASHED! A historic swell continues to pound Hawaii with incredible waves. Check out this scene in Kona/Hawaii's Big Island where waves crashed through this seaside wedding reception. Thanks to k.e.n_n.y.b for sharing this w/us on Instagram. #HIwx https://t.co/YQRqLRR78j pic.twitter.com/S1cxvH3gmT — the Weatherboy (@theWeatherboy) July 18, 2022



Leia também Casal norte-americano gasta apenas 460 euros no casamento Sara Ackerman, uma das convidadas e autora do vídeo, disse que a onda "era enorme" e que acabou por "aniquilar completamente todas as mesas e cadeiras". A mulher revelou ainda que a cerimónia acabou por acontecer e que os noivos trocarem votos, de acordo com o jornal The Guardian. "O oceano era realmente selvagem. Foi ótimo para as fotografias", revelou Sara.



No Hawaii, as ondas, algumas com mais de seis metros, atingiram casas e várias empresas na costa sul do país.

Ondas gigantes invadiram o local onde se ia realizar um casamento este sábado em Kailua-Kona, no Havai.Os convidados do casamento foram surpreendidos por grandes ondas, que acabaram por destruir toda a decoração do local. Um vídeo publicado nas redes socias, que se tornou entretanto viral, mostra os convidados a correr para fugir ao impacto da água.