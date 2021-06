O videnteque deu as coordenadas exatas de onde o corpo de Maddie estará enterrado revela que o corpo da menina,, está numa zona florestal a nove quilómetros a nordeste do resort Ocean Club de onde a menina britânica desapareceu.

A investigação da polícia com base nesta pista é feita com base em provas dadas por Michael Schneider em outros casos. Segundo disse Hans Christian Wolters, procurador alemão, ao jornal britânico Sunday People, a polícia alemã já usou clarividentes em alguns casos quando estes dão informações específicas.

Schneider, de 50 anos, já foi repórter e afirma que não dá este tipo de informações à polícia de ânimo leve: "Não dou essas informações levianamente e sem me questionar constantemente porque estou muito ciente da responsabilidade que tenho".

Em maio, o clarividente ajudou a resolver o caso de uma mulher que desapareceu na Alemanha. Foi encontrada pendurada numa árvore 36 horas depois de Schneider ter dado à polícia a localização exata.

Schneider também localizou com sucesso os corpos do casal assassinado Peter Neumair, 63 anos, e Laura Perselli, 68 anos, que desapareceram de casa em Bolzano, Itália, em janeiro.

O homem contactou a polícia alemã há mais de três semanas.

Madeleine McCann desapareceu de um apartamento no resort Ocean Club, na Praia da Luz, em 2007, quando tinha apenas três anos. Os pais mantêm a esperança de reencontrar a menina viva.Os investigadores alemães estão convencidos de que poderão resolver o caso Maddie, desaparecida há 14 anos na Praia da Luz, Algarve, em apenas "alguns meses".O procurador alemão Hans Christian Wolters, que lidera a investigação, alega que a sua equipa está "agradada" com os progressos que tem tido ao longo do último ano e acrescenta terem recebido