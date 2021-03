ONG acusa Egito de destruir milhares de habitações no Sinai do Norte

A organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) acusou esta quarta-feira o exército egípcio de destruir mais de 12.000 edifícios no Sinai do Norte entre 2013 e 2020, a maioria habitações, denunciando possíveis crimes de guerra contra civis.

De acordo com um relatório divulgado hoje, desde final de 2013 foram destruídos 12.350 edifícios, tendo 6.000 hectares de terrenos agrícolas sido arrasados pelo exército desde meados de 2016.

O exército criou uma "zona de segurança" em Al Arish, capital da conturbada província do Norte do Sinai, no nordeste do país, e outra em Rafah, junto à fronteira com a Faixa de Gaza, demolindo muitas propriedades na zona, de acordo com a HRW.