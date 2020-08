ONG acusa Venezuela de usar medidas de combate à Covid-19 para reprimir população

A Human Rights Watch (HRW) acusou esta sexta-feira as autoridades venezuelanas de usarem as medidas para conter a disseminação da Covid-19 como uma "desculpa para reprimir vozes dissidentes e intensificar o seu controlo de ferro sobre a população".

Desde que foi declarado o estado de emergência para conter o contágio do novo coronavírus, em meados de março, as autoridades venezuelanas detiveram "arbitrariamente" e processaram "criminalmente" jornalistas, profissionais de saúde, advogados de direitos humanos e opositores políticos que criticam o Governo do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, segundo o relatório divulgado esta sexta-feira pela organização não-governamental (ONG) dos direitos humanos.

De acordo com o documento, muitos dos detidos são acusados de crimes ao abrigo da "lei contra o ódio" de 2017, que é "absurda e excessivamente ampla", e são processados por um sistema judiciário "sem a menor independência".