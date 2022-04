ONG alarmadas com forte aumento das execuções no Irão, sobretudo de mulheres

A pena de morte registou em 2021 um aumento de 25% no Irão, onde foram enforcadas mais mulheres, denunciaram duas organizações não-governamentais, instando a comunidade internacional a fazer desta "situação alarmante" uma prioridade em qualquer negociação com Teerão.

"O Irão está a iniciar um regresso em força à cena internacional com as negociações sobre o seu programa nuclear", mas, ao mesmo tempo, o país "prosseguiu as execuções" e "utilizou a pena de morte como instrumento de repressão contra muitos opositores", denunciaram as ONG Iran Human Rights (IHR) e Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM) num relatório hoje divulgado.

Pelo menos 333 pessoas foram executadas no Irão em 2021, o que representa um aumento de 25% em relação às 267 de 2020, segundo o 14.º relatório anual sobre a pena de morte da IHR, com sede na Noruega, e da ECPM, sediada em França, que consideram a situação alarmante.