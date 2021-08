ONG alerta para ameaças à liberdade de imprensa em Moçambique

O Instituto de Comunicação Social da África Austral (Misa) considerou hoje uma ameaça à liberdade de imprensa alguns dispositivos constantes da proposta de Lei da Comunicação Social, apontando o perigo de um regulador do setor dependente do executivo.

O Misa, organização não-governamental (ONG) da África Austral, fez o alerta num comunicado para assinalar a passagem do 30.º aniversário da aprovação da primeira Lei de Imprensa em Moçambique.

"O 30.º aniversário da Lei de Imprensa ocorre num momento especial e num contexto em que este dispositivo legal está a ser objeto de revisão, num processo que levanta uma série de inquietações quanto ao seu futuro", disse a organização.

Sublinhando que está em curso a revisão da Lei de Imprensa, por iniciativa do Governo, o Misa manifesta preocupação com o facto de a proposta defender uma autoridade para a comunicação social dependente do executivo.

"A aparente marginalização do Conselho Superior da Comunicação Social, contrariando as disposições da Constituição da República de Moçambique, e a manutenção da limitação do investimento estrangeiro [no setor da comunicação social] para 20%, num momento em que o país procura abrir-se para o resto do mundo" são disposições que podem minar a liberdade de imprensa, lê-se na nota.

O Misa acusa o Governo de tentativa de controlo dos mecanismos de funcionamento de autorregulação da profissão de jornalista e critica a manutenção da criminalização dos delitos da imprensa, num momento em que se recomenda que esta matéria seja tratada ao nível do Código Civil.

"A ausência de disposições sancionatórias aos crimes contra a liberdade de imprensa que tendem, anualmente, a crescer e assumir proporções cada vez mais gravosas, criminalização de jornalistas por tratar de matéria consideradas segredo do Estado e a limitação desnecessária do número de correspondentes de órgãos de comunicação social estrangeiros", são também desenvolvimentos que provocam preocupação no setor da comunicação.

Em 10 de agosto de 1991, a Assembleia da República de Moçambique aprovou a primeira Lei de Imprensa da história do país.