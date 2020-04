ONG alerta que testes ao coronavírus não chegam aos mais de 10 milhões de refugiados do Mundo

Mais de 10 milhões de deslocados de todo o mundo vivem em condições precárias em campos de refugiados, mas quase nenhum foi testado à covid-19, alertou esta quarta-feira o Conselho Norueguês de Refugiados, depois de realizar uma prospeção.

Embora o relativo isolamento de muitos campos possa ter retardado a disseminação do vírus, nenhum deles é hermeticamente fechado e, se não forem feitos testes, o vírus pode espalhar-se descontroladamente, até porque os cuidados intensivos não têm capacidade ou equipamentos suficientes, avisa a organização.

"Os testes são escassos até em Nova York e na Noruega. Na maioria dos países do sul nem sequer existem", afirmou o chefe do Conselho Norueguês de Refugiados, Jan Egeland, referindo que o conselho fez recentemente uma prospeção nos 30 países em que opera e não encontrou praticamente nenhum teste feito antes de as pessoas adoecerem.