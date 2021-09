ONG ambientais e oposição acusam Jair Bolsonaro de "mentir" em discurso na ONU

Organizações não-governamentais (ONG) ambientais e parlamentares da oposição ao Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, criticaram o seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, acusando-o de "mentir" e de "retratar um país que não existe".

Nas redes sociais e no seu 'site', a Greenpeace Brasil apontou as contradições de Bolsonaro no seu discurso e indicou que "o mesmo Presidente que negligencia a crise climática, as queimadas no Cerrado e na Amazónia, hoje tentou vender a imagem de um bom mandatário e retratou um país que não existe".

"Além de afirmar que a desflorestação diminuiu, o Presidente declarou que o país possui áreas florestais intactas desde a época da colonização, 66% de acordo com ele, e que a demarcação de terras indígenas é suficiente para os povos originários", explicou a ONG.