ONG denuncia negócios da ONU com cidadãos e empresas alvo de sanções

As Nações Unidas assinaram contratos no valor de dezenas de milhões de dólares com empresas ligadas a indivíduos apoiados pelo Governo sírio e punidos por abusos de direitos humanos, denunciou esta quarta-feira um relatório de dois grupos não-governamentais.

A guerra civil na Síria, iniciada por uma revolta popular, já dura desde 2011 e causou centenas de milhares de mortos, além de ter obrigado metade da população do país (23 milhões antes da guerra) a fugir de casa, quer dentro da Síria quer para fora do país.

Mais de 80% dos sírios vivem na pobreza, muitos dos quais sobrevivem com dependência absoluta de assistência humanitária.