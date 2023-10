ONG denuncia uso de drones para afastar migrantes na fronteira francesa

A polícia francesa usou drones para ajudar a afastar migrantes na fronteira com a Itália no sábado à noite, adiantou este domingo uma Organização Não Governamental (ONG) italiana que monitoriza a situação no local.

Nos relatos, os migrantes falam de "drones utilizados pela Gendarmaria [polícia francesa] para os afastar", afirmou o presidente da ONG Rainbow4Africa, Paolo Narcisi, que descreveu a situação no centro de acolhimento de Oulx, na fronteira.

"A situação foi-nos comunicada pelos voluntários da Cruz Vermelha que vieram em socorro", explicou Narcisi.

"O centro está cheio, calculamos que estejam lá alojados mais de 180 migrantes", acrescentou Narcisi, explicando que decidiram "pôr as pessoas a dormir no chão".

Na manhã deste domingo, pelas 08h00, mais de 40 migrantes terão sido alegadamente empurrados de volta para a floresta, referiu a organização.

Roma acusou Paris de violar os princípios internacionais de não-repulsão ao não ajudar a Itália com o crescente fluxo de migrantes que atravessam o mar Mediterrâneo vindos de África.

O Tribunal Europeu de Justiça considerou, numa decisão a um recurso apresentado por várias associações, que a política da França, de recusar a entrada de cidadãos de outros países em situação irregular nas suas fronteiras com outros estados-membros da União Europeia, viola o direito comunitário.