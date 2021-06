ONG denunciam abusos e tratamento desumano no sistema de imigração no Canadá

A Human Rights Watch e a Amnistia Internacional denunciaram esta quinta-feira abusos na detenção de milhares de pessoas em casos relacionados com a imigração no Canadá, incluindo pessoas com deficiência.

"O sistema abusivo de detenção por imigração do Canadá contrasta fortemente com a rica diversidade e os valores de igualdade e justiça pelos quais o Canadá é conhecido globalmente", afirmou a secretária-geral da Amnistia Internacional do Canadá, Ketty Nivyabandi.

"A Amnistia Internacional e a Human Rights Watch apelam às autoridades canadianas para que ponham termo ao tratamento desumano das pessoas no sistema de imigração e de proteção de refugiados, pondo gradualmente termo à detenção por imigração no Canadá", acrescentou.