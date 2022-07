ONG pede a novo Presidente das Filipinas que respeite direitos humanos

A organização não-governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) pediu ao novo Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., para demonstrar um "sério compromisso" com os direitos humanos, durante o discurso anual do Estado da Nação, agendado para segunda-feira.

A HRW sublinhou que o novo líder tem a oportunidade de se distanciar da impunidade e das violações de direitos humanos durante a sangrenta guerra contra as drogas, lançada pelo ex-presidente Rodrigo Duterte em 2016.

"O Presidente Marcos tem uma oportunidade de ouro para colocar as Filipinas no caminho certo, definindo prioridades e políticas claras para melhorar os direitos humanos no país", disse Phil Robertson, vice-diretor da HRW para a Ásia.