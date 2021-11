ONU alerta para a necessidade de ajuda a 8,1 milhões de pessoas na Etiópia

O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) alertou esta quarta-feira que cerca de 8,1 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária no norte da Etiópia devido à guerra entre o Governo central e os rebeldes em Tigray.

Num relatório com dados até ao dia 18, a OCHA afirma que a situação no norte do país "permanece volátil e altamente imprevisível" devido ao conflito, que se propagou de Tigray para as regiões vizinhas de Amhara e Afar.

Além disso, sublinha que as operações humanitárias estão "severamente limitadas devido à insegurança, impedimentos burocráticos e outros fatores que dificultam a prestação de assistência humanitária urgente".