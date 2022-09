ONU alerta para agravamento da crise humanitária no Haiti devido a protestos

A onda de protestos que começou no Haiti há algumas semanas contra a insegurança e o aumento do custo de vida deixou o país "paralisado" e provocou um agravamento da já grave situação humanitária, alertou esta sexta-feira a ONU.

A agitação social foi agravada pela retirada dos subsídios aos combustíveis, decretada pelo primeiro-ministro, Ariel Henry, que assumiu as rédeas do país mais pobre do hemisfério ocidental após o assassinato, em julho de 2021, do então Presidente, Jovenel Moise.

Os grupos armados expandiram-se "significativamente", especialmente na região metropolitana de Porto Príncipe, segundo refere um relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), divulgado esta sexta-feira.