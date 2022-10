ONU alerta para condenação de menores chineses por protestarem contra o Governo

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou, esta terça-feira, preocupação com a deterioração da situação na China após a sentença imposta a cinco adolescentes, quatro deles menores, por protestarem contra o Governo.

Num comunicado, a porta-voz do gabinete do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, lamentou que os cinco adolescentes tenham sido condenados pela justiça, no passado sábado, ao abrigo da Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, que tem sido criticada pela oposição contra Pequim, que alega violar as liberdades e direitos da população daquele território.

"Expressamos repetidamente a nossa preocupação com o impacto negativo da Lei de Segurança Nacional sobre as liberdades fundamentais da região. Lembramos às autoridades as suas obrigações perante o Direito Internacional, especialmente em relação ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e à Convenção sobre os Direitos da Criança", explicou Shamdasani.