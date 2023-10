ONU alerta para impacto na ajuda humanitária à Síria após suposto ataque israelita

A Organização das Nações Unidas (ONU) alertou esta quinta-feira que o serviço aéreo de ajuda humanitária à Síria será "temporariamente suspenso" depois de Damasco ter acusado Israel de bombardear dois aeroportos do país, que ficaram inutilizados.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, "condena toda a violência na Síria e insta as partes a respeitarem as suas obrigações ao abrigo do direito internacional, lembrando que os civis e as infraestruturas civis devem ser protegidas", disse o seu porta-voz, Stéphane Dujarric, durante a sua conferência de imprensa diária em Nova Iorque.

O porta-voz acrescentou que o serviço aéreo humanitário da ONU, que opera a partir dos aeroportos afetados de Damasco e Aleppo, será "temporariamente suspenso" e não poderá continuar a sua assistência aos programas de ajuda no país.