ONU alerta para "quantidades preocupantes" de urânio enriquecido por Teerão

A ONU alertou esta terça-feira que o Irão enriqueceu "quantidades preocupantes" de urânio, processo que permite produzir armas nucleares, e avisou para o risco da falta de progressos para relançar o acordo de limitação do nuclear iraniano.

"Apesar dos esforços que os participantes do acordo e os Estados Unidos têm feito, desde abril de 2021, para resolver as diferenças existentes, os Estados Unidos e o Irão ainda não conseguiram voltar a reativar plena e efetivamente o acordo", lamentou a secretária-geral adjunta para Assuntos Políticos da ONU, Rosemary DiCarlo, no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O Irão assinou, em 2015, com a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China, além da participação indireta dos Estados Unidos, um acordo sobre produção de energia nuclear, que limitou o programa atómico iraniano em troca do levantamento de sanções económicas ao país.