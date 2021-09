ONU alerta que instabilidade em Cabo Delgado pode aumentar tráfico de drogas

O chefe do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) em Moçambique considerou esta quinta-feira que a violência armada em Cabo Delgado pode abrir espaço para o aumento das atividades de redes de tráfico de drogas.

"Os contextos de instabilidade propiciam, naturalmente, que alguns grupos criminosos tentem aproveitar a situação para o tráfico ilícito. Nós estamos atentos a isso e o nosso trabalho é, juntamente com o Governo, não deixar que estes grupos se aproveitem das fragilidades temporárias do país", declarou Marco Teixeira.

Aquele responsável falava à comunicação social em Maputo, à margem de um "workshop" temático que debateu perspetivas para a reforma prisional em Moçambique, organizado pelo UNODC e pelo Ministério da Justiça.

Num momento em que Moçambique é apontado por várias organizações internacionais como um "corredor para o tráfico internacional de estupefacientes", o chefe do UNODC entende que é fundamental o reforço do controlo, embora admita dificuldades devido à extensão da costa, com mais de 2.700 quilómetros.

"Continuamos a trabalhar com as autoridades que têm capacidade de intervenção marítima, mas é sempre difícil porque é uma costa larga e isso é um fenómeno que acontece em diferentes países. Mas o nosso trabalho é continuar a lutar contra este tráfico ilícito que fragiliza o país", frisou Marco Teixeira, que acrescenta que o número de apreensões e detenções que o país tem registado nos últimos anos mostra progressos.

"Mais droga é apreendida e isso quer dizer que, por um lado, as forças policiais e o aparelho de Estado conseguem detetar este canais e rotas de tráfico ilícito. Mas há um fator que é preciso pensar: se há um aumento de produção, seja de heroína, cocaína ou das drogas sintéticas, é normal que os canais e os fluxos internacionais tenham mais disponibilidade de droga", alertou.

As autoridades do Quénia e da Tanzânia, países a norte de Moçambique, aumentaram a vigilância nos últimos anos, empurrando os traficantes para sul, em direção à costa moçambicana, "em busca de novas rotas e novos mercados".

A província de Cabo Delgado (norte do país) é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito armado entre forças militares e insurgentes em Cabo Delgado já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 800 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.

Atualmente, Moçambique conta com o apoio das forças do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) nas operações para travar a insurgência armada em Cabo Delgado.