A Líbia precisa com urgência de equipamentos para encontrar pessoas que ainda possam estar presas nos escombros após a devastadora tempestade da semana passada, bem como ajuda médica para evitar um surto de cólera entre os sobreviventes. O apelo é do chefe das operações de emergência da ONU. “As áreas prioritárias são abrigos, alimentação, cuidados médicos primários devido à preocupação com a cólera e a falta de água potável”, disse Martin Griffiths.









