ONU apela à libertação de duas sauditas detidas por mensagens na internet

A Organização das Nações Unidas (ONU) apela à libertação imediata de duas mulheres detidas por terem criticado o regime da Arábia Saudita em mensagens publicadas na rede social Twitter.

Num relatório datado de 19 de junho e consultado pela agência AFP, o grupo de trabalho da ONU sobre detenção arbitrária diz ter recolhido provas credíveis de que Salma al-Chehab e Nurah al-Qahtani, detidas em 2022 e condenadas, respetivamente, a 34 e 45 anos de prisão, foram sujeitas a "tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes".

Segundo relatos de grupos de defesa dos direitos humanos como o ALQST - Democracy for the Arab World Now e o MENA Rights, as detidas foram sujeitas a "ameaças, insultos, abusos e métodos inapropriados durante o interrogatório".