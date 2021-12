ONU aponta "manipulação política" na crise migratória entre Bielorrússia e UE

O alto-comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, considerou esta terça-feira que a crise migratória na fronteira entre Bielorrússia e os países da União Europeia foi alvo de "manipulação política" e "reações exageradas", exemplos de falhas do sistema internacional.

Em declarações a partir de Genebra para o Conselho de Segurança da ONU, reunido em Nova Iorque, Filippo Grandi sublinhou que os deslocamentos forçados são uma das "muitas faces do falhanço do sistema internacional" e recebem uma "atenção intermitente (...), particularmente quando afetam países no norte global".

"Os deslocamentos forçados continuam a ser sujeitos a manipulações políticas e a gerar, muitas vezes, reações exageradas. Vimos uma mistura de todos estes elementos, muito recentemente, na crise que se desenrolou na fronteira da Bielorrússia com países da União Europeia", considerou o líder da agência da ONU para Refugiados, ACNUR.