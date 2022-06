ONU condena ataque contra igreja católica no sul da Nigéria

A ONU condenou o ataque perpetrado, no domingo, durante uma missa na igreja católica São Francisco de Xavier, em Owo, no sudoeste da Nigéria e no qual morreram mais de 50 pessoas.

O coordenador humanitário da ONU na Nigéria, Matthias Schmale, declarou que a representação da organização internacional no país condena "energicamente o brutal ataque contra os fiéis da igreja católica de São Francisco. A equipa envia as mais profundas condolências às famílias e amigos que choram as vítimas deste horrível crime".

Schmale pediu calma e que se levassem os autores perante a Justiça. Até agora, o atentado não foi reivindicado.