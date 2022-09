ONU disponibiliza 10 milhões de euros para ajuda de emergência à Nigéria

O Fundo Central de Resposta a Emergências das Nações Unidas (ONU) disponibilizou 10 milhões de dólares (aproximadamente o mesmo valor em euros) para ajudar a Nigéria a enfrentar uma "crise devastadora de alimentos e nutrição", anunciaram esta segunda-feira fontes oficiais.

Num 'briefing' à imprensa na sede da ONU em Nova Iorque, Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral, António Guterres, indicou que o valor será destinado a "ajudar urgentemente as pessoas que sofrem uma crise devastadora de alimentos e nutrição no nordeste da Nigéria".

Segundo dados das Nações Unidas, cerca de 1,74 milhões de crianças com menos de 5 anos poderão sofrer de desnutrição aguda na região este ano, enquanto mais de 300.000 crianças poderão ficar gravemente desnutridas.