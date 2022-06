ONU diz que Irão vai remover 27 câmaras de vigilância de atividades nucleares

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) anunciou esta quinta-feira que as autoridades iranianas comunicaram que vão "retirar as 27 câmaras" de vigilância de atividades nucleares no país, em resposta à adoção de uma resolução crítica do Irão.

Essa medida "naturalmente representa um sério desafio à nossa capacidade de continuar a trabalhar" no Irão, disse o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, durante uma conferencia de impressa, em Viena.

Já na quarta-feira, antes da votação de uma resolução crítica no Conselho de Governadores da AEIA devido à falta de cooperação do Irão, este país anunciou que havia desligado algumas câmaras.