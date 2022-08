ONU espera aumento forte nas exportações de cereais ucranianos via Mar Negro

A ONU espera em breve um forte aumento do trânsito de navios com exportações de cereal ucraniano, depois de assentes os procedimentos acordados por Moscovo e Kiev para permitir o tráfego no Mar Negro.

A expectativa da Organização das Nações Unidas foi formulada por Frederick Kenney, o seu representante no Centro de Coordenação Conjunta, órgão estabelecido em Istambul para velar pelo cumprimento do acordo para desbloquear as exportações de cereal ucraniano.

Estas exportações estiveram paralisadas durante meses na sequência da invasão militar da Ucrânia pela Federação Russa.