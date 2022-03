ONU estabelece relação formal e duradoura com talibãs

O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje uma resolução estabelecendo uma relação formal e duradoura com o Afeganistão dos talibãs, ainda sem reconhecimento da comunidade internacional.

A resolução, que não utiliza a palavra "talibãs", descreve o novo mandato da missão política da ONU no Afeganistão (MANUA) durante um ano e foi aprovada com 14 votos a favor e a abstenção da Rússia.

Inclui igualmente várias vertentes de cooperação, no plano humanitário, no plano político e na defesa dos direitos humanos, em particular das mulheres, crianças e jornalistas.