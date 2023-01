ONU manifesta preocupação pelo aumento da violência das forças de segurança no Peru

O gabinete dos direitos humanos da ONU manifestou esta terça-feira "profunda preocupação" pelo aumento da violência das forças policiais e militares no Peru, que na segunda-feira registou o dia mais mortífero desde o início dos protestos no início de dezembro.

Em comunicado, a porta-voz do gabinete do alto comissário para os Direitos Humanos recorda que desde 07 de dezembro já foram mortas 40 pessoas e 518 feridas nos confrontos com forças policiais e militares.

"Destas, de acordo com relatórios oficiais, pelo menos 17 pessoas foram mortas na segunda-feira, incluído um menor, em Juliaca, região de Puno no sul, e um agente da polícia foi morto terça-feira quando o seu veículo foi atacado", disse a porta-voz Marta Hurtado.