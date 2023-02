ONU na Síria prepara coordenação de assistência nas áreas afetadas pelo sismo

O escritório das Nações Unidas na Síria anunciou esta segunda-feira que está a trabalhar para coordenar a assistência em todas as áreas nas províncias afetadas pelo sismo com epicentro na Turquia que matou mais de 600 pessoas em ambos os países.

"A ONU na Síria expressa as suas mais profundas condolências e solidariedade a todas as pessoas afetadas pelo terremoto desta manhã e já está a trabalhar para coordenar a assistência em todas as nossas áreas de alcance na Síria, nas províncias afetadas de Aleppo, Hama, Idlib e Latakia", divulgou o escritório da ONU na sua conta oficial no Twitter.

O Ministério da Saúde sírio confirmou mais 237 mortos e mais de 600 feridos nas províncias de Hama, Tartus, Latakia e nas partes de Aleppo que administra, enquanto os Capacetes Brancos, um grupo de socorristas que opera exclusivamente nas áreas da Síria nas mãos da oposição, indicou que há mais de 120 mortos nas províncias do noroeste de Idlib e Aleppo.