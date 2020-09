ONU não apoia reposição de sanções contra Irão, diz António Guterres

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o português António Guterres, disse este domingo que o organismo não vai apoiar a reposição de sanções contra o Irão, que continua a ser exigida ao Conselho de Segurança pelos Estados Unidos.

De acordo com uma missiva obtida pela Associated Press (AP), Guterres explicita que "parece haver uma incerteza" em relação ao facto de o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, ter ativado um mecanismo de retrocesso de uma resolução de 2015 do Conselho de Segurança da ONU, firmada entre Teerão e outras seis potências nucleares.

Washington declarou no sábado que tinham sido repostas todas as sanções contra o Irão, uma decisão que os restantes Estados-membros rejeitam, por considerarem ilegal, e que deverão ignorar.