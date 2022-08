ONU negoceia com Rússia inspeção na central nuclear de Zaporijia

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) reuniu-se esta quarta-feira em Istambul com altos funcionários russos para discutir uma possível inspeção na central nuclear ucraniana de Zaporijia, ocupada pela Rússia desde março.

"Importantes discussões técnicas [decorrem] hoje em Istambul sobre uma iminente missão da AIEA à central nuclear ucraniana em Zaporijia", declarou Rafael Grossi na rede social Twitter.

A mensagem é acompanhada por uma foto que mostra Grossi e dois outros altos funcionários da AIEA -- agência da ONU - reunidos com uma delegação russa liderada por Alexei Likhachev, chefe da Rosatom, empresa estatal de energia nuclear da Rússia.







Important technical discussions today in Istanbul on @IAEAorg's imminent mission to #Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/3DmEx9PAA0