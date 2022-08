ONU pede fim imediato de episódio de violência que já matou 32 pessoas na Líbia

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu este domingo o fim imediato da violência em Trípoli, onde os combates entre milícias líbias rivais provocaram pelo menos 32 mortes.

Guterres "pede às partes líbias a comprometerem-se com um diálogo genuíno, para resolver o atual impasse político e a não usarem a força para resolver as diferenças", disse o porta-voz do chefe da ONU, em comunicado.

Guterres pediu ainda aos líderes das partes em confronto para que "protejam os civis e se abstenham de tomar quaisquer medidas que possam aumentar as tensões e aprofundar as divisões".