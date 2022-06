ONU pede inquérito sobre última entrada forçada de migrantes em Melilla

As Nações Unidas pediram esta terça-feira a abertura de um inquérito independente à tentativa forçada de passagem de cerca de dois mil migrantes na fronteira entre Marrocos e a cidade autónoma espanhola de Melilla.

"Apelamos aos dois países (Marrocos e Espanha) para que seja garantida a realização de um inquérito independente como primeira etapa para determinarmos as circunstâncias em que ocorreram mortes e ferimentos, assim como o apuramento de todas as eventuais responsabilidade", disse Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado dos Direitos do Homem da ONU, em Genebra.

Durante a tentativa, na passada sexta-feira, de entrada em Melilla por cerca de duas mil pessoas, pelo menos 23 migrantes morreram e 140 polícias ficaram feridos, de acordo com as autoridades marroquinas.