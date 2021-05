ONU pede que direitos humanos deixem de ser vistos como "aspirações teóricas"

A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachellet, defendeu hoje que os direitos económicos, sociais e culturais são "essenciais" para a dignidade humana, apelando para que deixem de ser vistos como "aspirações teóricas".

Intervindo, através de uma mensagem gravada, na abertura da videoconferência "A Importância dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais - A caminho da Cimeira Social", Michelle Bachellet realçou a "liderança consistente" de Portugal nesta matéria, sobretudo por ter coordenado "com competência" as negociações que conduziram ao protocolo facultativo do Pacto Internacional sobre Direitos Económicos e Sociais.

Atualmente, essa "conquista" permite às vítimas procurar justiça a nível internacional "em termos de violação dos seus direitos" e traz "mais equilíbrio" ao sistema internacional para proteger e promover todos os direitos humanos, evidenciando que "os direitos económicos, sociais e culturais são essenciais para a dignidade humana", sustentou.

Michelle Bachellet constatou que a pandemia de covid-19 veio sublinhar "o papel vital" que esses direitos desempenham "numa sociedade sólida e numa economia resiliente", ao tornar claras "as fragilidades no sistema de saúde, na proteção social, na habitação, no saneamento, em condições de trabalho decentes e na educação".

Aliás, tornou essas fragilidades "muito piores, destruindo setores inteiros da economia global, lançando milhões de pessoas na pobreza, empurrando os sistemas de saúde para o colapso e privando milhões de crianças de educação", e demonstrou que essas "lacunas de proteção dos direitos humanos" prejudicam "não só os indivíduos diretamente, mas também, de uma forma mais ampla, toda a sociedade", acrescentou.

A responsável defendeu, por isso, que a crise pandémica "pode e deve tornar-se um catalisador para o avanço transformador dos direitos económicos, sociais e culturais, começando já, agora".

Lembrando os "investimentos enormes" que os Estados irão fazer nos próximos meses para a reconstrução da economia e da sociedade, Michelle Bachellet apela para que invistam "recursos consideráveis em serviços públicos, incluindo sistemas sociais e de saúde abrangentes".

Isto porque a proteção social universal é "uma alavanca fundamental que facilita o acesso aos cuidados de saúde, protege as pessoas contra a pobreza e garante que as gerações futuras possam prosperar", ajudando também "a proteger as mulheres [...] de assumir uma carga incapacitante e desproporcional na prestação de cuidados", justificou.

A Alta Comissária das Nações Unidas concluiu reafirmando a esperança de que, com base nesse impulso, a proteção social, a saúde e outros direitos económicos, sociais e culturais sejam garantidos de modo a deixarem de ser vistos como "aspirações teóricas" e passando a ser "tratados e garantidos como direitos que são".

Michelle Bachellet participou no seminário digital "A Importância dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais - A caminho da Cimeira Social", organizado pela Comissão Nacional para os Direitos Humanos (CNDH), no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da UE, que contou também com intervenções do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, e, através de mensagem gravada, do comissário europeu para o Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit.