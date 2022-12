ONU pede que se ensine as crianças a não repetirem erros da história

O Alto Comissário das Nações unidas (ONU) para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu esta sexta-feira à sociedade que "abra os olhos" às crianças "para erros do passado" para que possam escrever uma história diferente, de esperança e unidade.

"Podemos inspirá-las a escrever uma história de esperança e unidade, e incutir nelas um compromisso de criar um mundo melhor", disse na véspera do final de 2022, ano que está longe de marcar o regresso à normalidade após a pandemia, com a guerra na Ucrânia e crises humanitárias e alimentares em várias partes do mundo.

Türk considerou também que está na altura de "celebrar a diversidade": "Somos mais fortes juntos do que separados", afirmou.